Общество 12 декабря 2022, 19:16 Писатель Пучков прокомментировал ситуацию с возможным введением санкций против него Писатель Дмитрий Пучков заявил, что у него нет зарубежных счетов

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Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении России. В список может попасть российский блогер, публицист и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Пучков прокомментировал телеканалу свое отношение к возможному попаданию в санкционный список. По словам блогера, он не очень понимает, каким именно образом сможет пострадать от введения санкций.

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Пучков отметил, что у него нет ни зарубежных счетов, ни недвижимости за границей.

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