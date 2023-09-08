Общество 08 сентября 2023, 14:19 Писатель Мальцев назвал решение Латвии высылать русскоязычных жителей нарушением прав человека

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Решение Латвии высылать русскоязычных жителей из страны из-за несданных экзаменов по латышскому языку является нарушением прав человека. Об этом сообщил писатель Игорь Мальцев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Власти Латвии планируют продлевать временный вид на жительство гражданам России только в том случае, если они успешно сдадут экзамен по латышскому языку.

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Мальцев отметил, что обращение Татьяны Москальковой в ООН и Совет Европы в связи с нарушением прав россиян обязательно учтут в Брюсселе.