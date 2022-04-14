Писатель Максимов рассказал об особенностях современных отношений детей и родителей

Писатель Андрей Максимов считает, что в настоящее время возникает больше конфликтов между детьми и родителями, потому что первые в некоторых ситуациях знают больше вторых. Об этом сообщил сайт argumenti.ru.

По данным NEWS.ru, он привел в пример ситуацию, когда родитель не может разобраться с гаджетом и просит помощи у ребенка. По мнению, Максимова, раньше подобных ситуаций не возникало.

«С одной стороны, мне очень нравится, что мой ребенок знает больше, чем я. С другой стороны, массу родителей это раздражает. Сейчас этот конфликт обострен, родители считают детей зазнавшимися», — подчеркнул Максимов.