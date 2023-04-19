Общество 19 апреля 2023, 16:29 Писатель Махров: жанр альтернативной истории потерял свою популярность в России

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Писатель Алексей Махров в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что жанр альтернативной истории утратил свою популярность в России. Такие книги, на его взгляд, интересны лишь узкому кругу фанатов.

Массовый читатель желает от писателя описания приключений в интересном мире, который был полностью создан автором. Кроме того, он хочет видеть более понятных главных героев, написал «Ямал-Медиа».

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«Прошли времена, когда отправляли попаданцем мастера спорта майора Чингачгука, причем майора спецназа, и он одной левой укладывал всех врагов, а правой — противоположный пол. Попаданцы стали более „народными“», — добавил Махров.