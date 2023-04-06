Общество 06 апреля 2023, 19:08 Писатель Лукьяненко заявил, что займется возрождением патриотизма в литературе

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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко вошел в состав Общественной палаты РФ. О своих рабочих планах писатель рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Лукьяненко планирует работать над вопросами отечественной патриотической литературы. По его словам, в художественных произведениях тема любви к родине должна возрождаться.

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Отмечается, что 6 апреля президент России Владимир Путин утвердил состав ОП РФ, в него также вошли скрипач Петр Лундстрем и журналист Артур Гаспарян.