Общество 30 марта 2023, 13:35 Писатель Лукьяненко презентовал свою литературную мастерскую в Москве

Читать 360tv в

Советский и российский писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко представил собственную литературную мастерскую в Российской государственной библиотеке для молодежи в Москве. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

Отмечается, что в ходе встречи с читателями писатель презентовал первые книжные работы своих выпускников. Следующая литературная мастерская будет расширена до четырех направлений подготовки, туда добавятся детская и подростковая фантастика.

Реклама

Как сообщил «Политэксперт», занятия для будущих писателей помимо Лукьяненко проводят еще Мария Семенова и Михаил Ланцов.