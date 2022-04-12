Писатель Лукьяненко объяснил, почему отложил выход книги «Вечный дозор»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко решил отложить выход книги «Вечный дозор» из цикла «Дозоры». Свое решение он объяснил тем, что из-за последних событий книгу придется переписать. Об этом сообщила «Газета.ru».

Лукьяненко отметил, что хочет учесть в своей книге «украинский конфликт», ведь без него роман будет выглядеть странным.

«Дело в том, что действие книги происходит здесь и сейчас, то есть в нашем мире и в наше время. Нельзя не учитывать все события, конфликт украинский и так далее. Все это естественно влияет на мир вокруг главного героя, на то что там происходит. Это не главная линия, но это фон, на котором происходят все события. Естественно придется все переделывать, иначе это выглядеть будет странно», — сказал он.

Выход книги отодвинется на несколько месяцев. Ранее она должна была выйти в свет в мае текущего года.