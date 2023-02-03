03 февраля 2023, 18:29
Писатель Лукьяненко допустил использование мата в творчестве
Советский и российский писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко не видит ничего плохого в использовании нецензурной лексики в творчестве и повседневной жизни. Об этом он сообщил в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам писателя, в некоторых ситуациях обойтись без использования нецензурной брани просто невозможно. Однако Лукьяненко подчеркнул, что не стоит слишком увлекаться ненормативной лексикой — мат в творчестве должен быть оправдан.
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Отмечается, что писатель употребил мат всего лишь в одном своем произведении.
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