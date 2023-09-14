14 сентября 2023, 14:59
Писатель и телеведущий Леонид Млечин посетит клубный вечер Медиа&Арт
Писатель и телеведущий, президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин посетит клубный вечер Медиа&Арт в четверг, 14 сентября. Об этом сообщил ОТР.
Во время выступления он расскажет гостям о своем творчестве, ответит на вопросы, а также подарит свои книги с автографом. Ведущей вечера выступит заслуженный журналист и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Диана Берлин.
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В сентябре клубные встречи также пройдут с джазовым пианистом, композитором Даниилом Крамером и со скрипачом Авнэром Вэриусом.
Москва 2023
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