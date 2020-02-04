Писатель и переводчик Евгений Витковский скончался в Москве

«Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18:00, 3 февраля. Помяните его в своих молитвах», — написала жена Витковского.

Причина смерти писателя не называется.

За несколько часов до его кончины Ольга Кольцова опубликовала еще один пост. В нем она писала, что муж находится в медицинской коме в ГКБ имени С. П. Боткина.

«Мы хором — и громко — передаем ваши мольбы, молитвы и пожелания, — очень надеемся, что ЕВ нас слышит», — написала тогда Кольцова.

Евгений Витковский родился в Москве в 1950 году. Окончил МГУ. Переводил произведения Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга и других поэтов. Был лауреатом нескольких международных премий, экспертом Союза переводчиков РФ и членом Союза писателей.