Общество 14 февраля 2024, 14:23 Писатель и искусствовед Молева умерла в возрасте 98 лет

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Писатель, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Отмечается, что искусствовед написала работы о живописцах Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове, Константине Коровине. Также Молева изучала историю русского и зарубежного искусства, она написала более 120 книг.

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Как сообщил сайт kp.ru, с 1955 года писатель состояла в браке с художником Элием Белютиным.