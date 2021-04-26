Писатель Губарев заявил, что суперинтеллект поможет выжить людям после гибели Земли

Русский и советский писатель-фантаст, журналист Владимир Губарев заявил, что суперинтеллект поможет выжить людям после гибели Земли. Он сделал прогноз, когда наша планета прекратит свое существование, написал сайт Pravda.Ru.

По его словам, смерть Земли настанет ровно через пять миллиардов лет. Как считает писатель, люди — хитрые и смышленые существа, которые придумают, как продолжить свое существование.

«Если соединить искусственный интеллект со своим интеллектом, то получится суперинтеллект. Что это такое? Это позволит нам смотаться через черные дыры в другие галактики и остаться жить», — поделился мнением Губарев.

Он заметил, что в отличие от западных, наши ученые были оптимистами. Писатель уверен, что именно в этом заключается величие научных деятелей.