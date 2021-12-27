Писатель-фантаст Лукьяненко прокомментировал идею заменить Деда Мороза на Гринча

Главных новогодних волшебников не стоит менять ни на кого другого, особенно на главного персонажа книги Теодора Гайсела «Как Гринч украл Рождество». Об этом заявил NEWS.ru российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

По его словам, пещерное зеленое существо по имени Гринч является совершенно другим персонажем. Писатель призвал не путать его с Дедом Морозом и Санта-Клаусом.

«Не вижу, честно говоря, необходимости их на кого-либо менять. Герои вполне на своем месте. Гринч совершенно другой персонаж с другой функцией. В какой-то мере взаимозаменяем Дед Мороз и Санта-Клаус. Не более того. Остальные — Морозко, Гринч — это все другие персонажи с другими сказочными функциями», — сообщил писатель.

Ранее телеведущую Анастасию Ивлееву сравнили с Гринчем из-за нового фото в Instagram. Поклонникам блогера и телеведущей эта картина напомнила антропоморфного персонажа из детской комедии, который похитил Рождество. Сама Настя призвала всех «держаться», поскольку «до главного бухича планеты осталось совсем немного».