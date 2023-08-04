Общество 04 августа 2023, 15:45 Писатель Драгунский: искусственный интеллект сможет легко конкурировать с некоторыми авторами

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Писатель Денис Драгунский в разговоре с ИА НСН высказал мнение, что искусственный интеллект сможет легко конкурировать с некоторыми авторами. Его главная польза в том, что он приносит разнообразие в творчество.

По словам Драгунского, если книга написана интересно, то не имеет значения, кто приложил руку к ее авторству. С некоторыми писателями искусственный интеллект сможет легко конкурировать.

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Ранее СМИ сообщили, что художественное произведение, которое написала нейросеть, вышло в финал конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения».