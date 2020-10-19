Писатель Дина Рубина рассказала о своей новой книге, которую написала на карантине

«Да, возникла чарующая возможность уединиться от мира. Но в какой-то момент ловишь себя на том, что прогулки с псом ждешь, как прогулки по Елисейским Полям, и весьма скоро вожделенное творческое заточение уже не кажется столь привлекательным», — поделилась писатель.

Но в то же время Рубина отметила, что у нее появилось время для работы, и она начала работать над книгой, которую давно планировала написать, но откладывала. Эта книга называется «Одинокий пишущий человек». По словам писателя, это роман о профессии.

«Об этом странном типе — писателе, о том, что такое вообще сочинитель, его психология, его взгляд на мир, его манера жить — сквозь призму его текстов. Плюс все что угодно: детство, юность, любовь, таинственные виражи судьбы, власть профессии, наши страхи и наши ангелы-хранители», — пояснила Рубина.