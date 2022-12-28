Общество 28 декабря 2022, 15:01 Писатель Денис Драгунский рассказал, как можно поздравить друзей и близких на Новый год Писатель Драгунский: поздравление лучше писать в прозе, а не в стихах Unsplash

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Филолог, писатель Денис Драгунский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, как можно поздравить близкого друга или родственника с Новым годом. По его словам, можно не поздравлять отдельного человека, а сразу поздравить всю его семью, если вы с ней находитесь в дружеских отношениях.

«Поздравление — душевное действие, и всегда нужно смотреть, кому вы пишете. Если вы дружите с семьей, то можно всех объединить и написать всем разом», — сообщил писатель.

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Близкого друга стоит поздравить персонально. Можно отправить ему открытку, пожелав повышения по службе или исполнения какого-то конкретного желания. Если человек является для вас просто знакомым, то можно поздравить на словах.

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Поздравление лучше всего писать в прозе, поскольку не всегда стихи получаются удачными. Если имеются возможность и время, открытку с поздравлением можно нарисовать от руки и отправить ее по почте. Таким образом ваши друзья и близкие будут еще более удивлены, резюмировал Драгунский.