Писатель Андрей Максимов дал несколько советов родителям по воспитанию детей

Журналист и писатель, автор книг «Как не стать врагом своему ребенку» и «Песталоцци XXI. Книга для умных родителей» Андрей Максимов рассказал, как воспитать ребенка со здоровой психикой. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам писателя, зачастую родители, желая своему ребенку добра, не замечают, как воспитывают его не правильно.

«Что касается образования, я уверен, что многие люди — папы, мамы или бабушки и дедушки мучают своих детей. При этом мучают детей хорошие родители, не желающие им зла, которые хотят, чтобы дети были лучше, чем они сами. Вот тут и начинается ужас. Я об этом пишу в своей книге „Родители как враги“. Я регулярно провожу консультации для взрослых людей по части воспитания ребенка. Чаще всего ко мне приходят мамы и папы со словами: „У нас исчез контакт с ребенком“. Они рассказывают, какие меры принимают, чтобы вернуть себе послушное чадо… И это кошмар», — рассказал он.

Максимов добавил, что лишь сам ребенок может знать, чем он хочет заниматься в будущем. Ни родители, ни учителя, ни бабушки не должны навязывать ему свои желания.

«Только ребенок может сказать себе и родителям, чем он хочет заниматься. Никто другой этого сделать за него не сможет. Призвание — это желание делать что-либо, даже если тебе не будут платить за это деньги. В скором времени у меня должна выйти книга „Как помочь ребенку найти свое призвание“. В ее основу легла система, разработанная педагогом Иоганном Песталоцци. У ребенка должно быть дело, которым он может заниматься уже с семи-восьми лет», — сказал писатель.

В заключении он посоветовал каждому родителю почитать книгу Януша Корчака «Как любить ребенка», а также обратить внимание на книги австрийского психиатра Виктора Франкла.