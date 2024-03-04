Общество 04 марта 2024, 13:13 Писатель Александр Сордо признался, что авторы хорроров сами боятся своих сюжетов

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Писатель, член «Ассоциации авторов хоррора» Александр Сордо в беседе с изданием RuNews24.ru рассказал, каким образом авторы хорроров придумывают сюжеты для своих историй.

По его словам, сначала писателю необходимо найти деталь или событие — что угодно, что может напугать. Кроме того, он всегда должен держать в голове тот факт, что пишет страшную историю.

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«Он должен бояться ее сам. Как ты напугаешь читателя, если история не цепляет тебя самого? Это главный аргумент в пользу того, почему авторы ужасов — не больные психопаты и не садисты», — пояснил Сордо.

Писатель признался, что когда пишет что-то страшное, отталкивается от детали, вызывающей «холод» в затылке.