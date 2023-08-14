Общество 14 августа 2023, 16:17 Писатель Александр Король высказал мнение, почему замужние женщины не чувствуют себя счастливыми Писатель Король: замужняя женщина полагает, что имеет меньше шансов развиваться

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Привычка замужних женщин сравнивать себя с женщинами из соцсетей делает их несчастными. К такому выводу пришел писатель и философ Александр Король, написал сайт «Мир 24».

Находя в интернете идеальных картинки других женщин, они начинают оценивать себя и свои отношения с негативной стороны, добавил писатель.

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Замужняя женщина полагает, что имеет меньше шансов и возможностей развиваться, будучи в браке и с детьми, в то время, как у свободной девушки больше времени на самореализацию.

«Женщина реализовывалась в кругу своей семьи и близких, а сегодня с ростом популярности интернета эти рамки значительно расширились», — заключил Король.