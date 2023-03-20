Эксклюзив 20 марта 2023, 15:17 «Писала на эмоциях». Производитель Santo Stefano подал в суд на блогера, раскритиковавшую напиток Блогер Куликова рассказала об иске в суд за пост 3-летней давности о напитке Santo Stefano freepik

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В Сети появилась информация о том, что производитель полусладкого алкогольного напитка Santo Stefano подал в суд на винного блогера Елену Куликову за пост с критикой. Блогерша со стотысячной аудиторией пояснила «360», что сделала пост «на эмоциях».

«Они нашли мой пост, которому почти три года, и там я на эмоциях пишу о том, что это обман, вас обманывают. Сейчас я так уже не говорю, совсем по-другому говорю про винные напитки. Их вообще-то намного больше», — поделилась Куликова.

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По ее словам, суд назначен на 18 апреля и она «попробует отстоять свои права». При этом блогерша еще не обсудила стратегию с юристом.

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Претензии Елены Куликовой к Santo Stefano заключались в том, что напиток разливают в Московской области, хотя название отсылает к Италии, что в нем нет винограда (только виноматериал), содержатся ароматизаторы и целых 85 граммов сахара на литр, что якобы очень много и может привести к отравлению. Куликова обвинила производителей во «вранье».

«Евразийская алкогольная группа» (ЕАГ) подала иск о защите деловой репутации. В организации заявили: того, что алкоголь разливают в Подмосковье, никто не скрывает, а белого винограда в составе быть и не должно, поскольку это не игристое вино, а газированный полусладкий напиток. Кроме того, к ЕАГ уточнили, что известные мировые бренды добавляют столько же сахара и ни о каком отравлении речь идти не может. От Куликовой потребовали удалить старый пост, написать опровержение и выплатить шесть тысяч рублей госпошлины.