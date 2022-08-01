Пиротехники МЧС России за полгода нашли 67 тысяч взрывоопасных предметов времен ВОВ
МЧС России: пиротехники с начала 2022 года нашли 67 тысяч взрывоопасных предметов времен ВОВ
С начала 2022 года пиротехники нашли в Черном и Балтийском морях, а также на территории Калининградской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя почти 67 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщило МЧС России.
Специалисты 13 подразделений нашли почти 67 тысяч и обезвредили более 23 тысяч авиационных бомб, артиллерийских снарядов и инженерных боеприпасов.
Российские специалисты также помогают восстанавливать Донецкую и Луганскую народные республики. Так, они разминировали все пляжи Мариуполя. По словам местных властей, опасности для отдыхающих больше нет.