Пиротехники МЧС России за полгода нашли 67 тысяч взрывоопасных предметов времен ВОВ

С начала 2022 года пиротехники нашли в Черном и Балтийском морях, а также на территории Калининградской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя почти 67 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщило МЧС России.

Специалисты 13 подразделений нашли почти 67 тысяч и обезвредили более 23 тысяч авиационных бомб, артиллерийских снарядов и инженерных боеприпасов.

Российские специалисты также помогают восстанавливать Донецкую и Луганскую народные республики. Так, они разминировали все пляжи Мариуполя. По словам местных властей, опасности для отдыхающих больше нет.