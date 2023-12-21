Общество 21 декабря 2023, 15:01 Пиротехник Алексеев посоветовал покупать фейерверки в специализированных магазинах, а не в подземных переходах

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Пиротехнику стоит приобретать в специализированных магазинах, а не подземных переходах, чтобы не нарваться на некачественный товар. Об этом изданию Lenta.ru сообщил пиротехник Игорь Алексеев.

При покупке важно обращать внимание на упаковку, а также смотреть, чтобы пиротехника не была подмочена. Все дело в том, что она не сушится, а часть ее состава является растворимой.

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«Все пиротехнические изделия, как правило, из картона, и они могут помяться при транспортировке, а это страшно, потому что все выстрелы происходят из картонных трубочек», — добавил эксперт.

Опасность такой пиротехники заключается в том, что заряд под давлением может разорвать, и салют полетит в неизвестном направлении.