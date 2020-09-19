Пиротехническое шоу проходит в парке «Патриот». Онлайн-трансляция фестиваля фейерверков «Ростех»

Фестиваль фейерверков Ростеха в этом году проходит в парке «Патриот» в онлайн-формате. Несмотря на все коронавирусные ограничения, для зрителей подготовили эффектное представление. Насладиться пиротехническим шоу мирового уровня можно в трансляции «360».

Шесть лет подряд фестиваль фейерверков «Ростех» проходил на столичных площадках. Сейчас пиротехническое представление проводят на территории подмосковного парка «Патриот». Шоу решили переместить, чтобы избежать скопления людей, объяснила РИА «Новости» помощник гендиректора Ростеха и председатель совета директоров компании-организатора мероприятия «Пиротехнические технологии» Юлия Воронова.

Она отметила, что фестиваль входит в тройку мировых пиротехнических шоу. В этом году впервые участвуют только российские команды. Свое мастерство будут демонстрировать пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.