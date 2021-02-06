Пирог с канцелярскими скрепками попался россиянке в магазине

Сдобное изделие купил в магазине ее муж.

«Блин, а если бы я их проглотила? У меня ребенок грудной», — возмутилась ведущая.

Виктория Вершинская-Равич написала, что звонила на горячую линию, но там ей сказали ждать отклика в течение трех дней. Теперь женщина думает, нужно ли завтра нести пирог в магазин.

«И что еще положено делать в подобной ситуации? Доедать не будем, вдруг там еще целая пачка… А вообще, жутко, конечно», — написала Вершинская-Равич.

Ранее в детском питании были найдены опасные уровни токсичных тяжелых металлов, вызывающих порой неврологические повреждения. Ученые проверили продукты производства Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition, Gerber, Nestle. При этом никаких этикеток или предупреждений для родителей по поводу токсичных веществ на банках детского питания нет.

Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в российских пряностях. Эксперты проверили лавровый лист, красный острый перец, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок. В антирейтинге нарушителей лидируют торговые марки «Индана» и Cykoria S.A.