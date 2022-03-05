Минэкономразвития объяснило ситуацию с отменой наказания за использование «пиратского» ПО

Министерство экономического развития РФ планирует снять ограничения на использование интеллектуальной собственности, которая содержится в товарах, чьи поставки в страну ограничены. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По данным издания, эта инициатива коснется изобретений, компьютерных программ и средств индивидуализации. Мера будет временной, на период действия антироссийских санкций. Отмечается, что она не будет затрагивать предприятия, которые реализуют в РФ свои работы, услуги и товары.