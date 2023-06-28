Общество 28 июня 2023, 13:29 Пиратский корабль на детской площадке в ЖК «Алые паруса» появится в Салехарде

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В Салехарде в жилом комплексе «Алые паруса» на детской площадке появится пиратский корабль. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

В настоящий момент строители подготавливают территорию для площадки. Все фонари будут заменены на новые, также на территории появятся девять игровых конструкций и специальное покрытие, написал «Ямал-Медиа».

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В администрации города рассказали, что работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».