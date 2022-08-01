Россиянам объяснили, чем чреват спрос на пиратский контент

Руководитель digital-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина обсудила с изданием Lenta.ru сообщение о том, что в России с февраля по июль на 300-400% увеличилось число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом.

Бастрыкина предупредила, что часто пиратские файлы с развлекательным контентом или программным обеспечением содержат вредоносный код, который в итоге нанесет ущерб. Это могут быть небольшие сбои в работе устройства или утечка очень важной личной информации.

«Поэтому можно с большой вероятностью прогнозировать рост числа утечек персональных данных до тех пор, пока ситуация не изменится и не появятся новые легальные возможности получать необходимое ПО или фильмы», — добавила специалист.