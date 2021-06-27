Пир во время пандемии. Рок-фестиваль собрал в Липецке около 10 тысяч человек

Несмотря на пандемию, липецкие власти разрешили провести в городе рок-фестиваль. Мероприятие собрало порядка 10 тысяч человек. Всех посетителей заставили показывать при входе отрицательный результат ПЦР-теста.

Фестиваль «Рок Фокс» проходит в Липецке с 26 по 27 июня. Накануне мероприятия местная полиция рекомендовала организатором его отменить.

«С учетом складывающейся неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом УМВД России по Липецкой области рекомендовало организаторам фестиваля <…> отменить его проведение либо перенести на более поздний срок», — сообщала пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Организаторы не прислушались к призыву правоохранителей. При этом они допустили на концерт только привитых посетителей. Всем остальным при входе пришлось показывать отрицательный результат ПЦР-теста.