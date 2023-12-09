Общество 09 декабря 2023, 15:27 Пиотровскому не понравилась формулировка о возвращении РПЦ раки Невского Глава Эрмитажа не согласился с формулировкой о возвращении РПЦ раки Невского РИА «Новости»

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Раку князя и полководца Александра Невского спасли и передали, а не возвратили Русской православной церкви, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью РБК. Он подчеркнул, что не принимает формулировку о «возвращении» важной для христиан реликвии.

По его словам, рака Невского сотню лет провела в Эрмитаже. Находящиеся в музеях ценности действительно спасены или вывезены при определенных исторических событиях, добавил Пиотровский.

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Рака Невского — серебряный саркофаг великого полководца. Выполненные из драгоценного металла элементы появились при императрице Елизавете Петровне.

С XVIII века рака находилась в Александро-Невской лавре, а в 1922 году ее переместили в Эрмитаж. Передача части саркофага Невского РПЦ состоялась в сентябре 2023 года.

До 1 декабря Эрмитаж обязался передать остальные части раки. Ожидалось, что реликвию застрахуют на 21 миллиард рублей.