Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж

Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Директор Эрмитажа поддержал идею туристического сбора Подробнее

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Государственный Эрмитаж“ на срок три года, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, тогда его пригласили на должность заместителя директора по научной работе. А с 1992-го он руководит музеем, сначала был директором, а потом и гендиректором. В 2016 году Министерство культуры продлило с ним контракт до 2020 года, напомнил сайт RT. Пиотровский также занимает должность председателя Союза музеев России.