Общество 25 января 2023, 12:50 Пионерское движение помогало реализовывать таланты — Кравцов Министр просвещения Кравцов: «Движение первых» помогает молодежи с самореализацией "ВКонтакте"

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Пионерское движение в СССР позволяло советской молодежи реализовывать таланты. Таким выводом поделился министр просвещения Сергей Кравцов.

Он оценил перспективы появления подобной организации в современной России во время выступления в МГОУ. Там Кравцов обратился к преподавателям и учащимся. Мероприятие приурочили ко Дню студенчества.

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Министр просвещения напомнил, что тема пионерии обсуждалась на недавнем съезде депутатов.

«Ничего плохого не было в этом движении», — отметил Кравцов.

Исключением он назвал идеологические перегибы.

«Ребята могли себя реализовать: общались, ходили в походы, лагеря детские», — напомнил Кравцов.

По его словам, все это позволяло пионерам развиваться и общаться.

Кравцов отметил, что в современной России уже есть аналог советской организации — «Движение первых». По его словам, эта площадка уже проявила себя как платформа для самореализации. Также он призвал участников встречи делиться предложениями по развитию детского движения.