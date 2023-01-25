25 января 2023, 12:50
Пионерское движение помогало реализовывать таланты — Кравцов
Министр просвещения Кравцов: «Движение первых» помогает молодежи с самореализацией
Пионерское движение в СССР позволяло советской молодежи реализовывать таланты. Таким выводом поделился министр просвещения Сергей Кравцов.
Он оценил перспективы появления подобной организации в современной России во время выступления в МГОУ. Там Кравцов обратился к преподавателям и учащимся. Мероприятие приурочили ко Дню студенчества.
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Министр просвещения напомнил, что тема пионерии обсуждалась на недавнем съезде депутатов.
«Ничего плохого не было в этом движении», — отметил Кравцов.
Исключением он назвал идеологические перегибы.
«Ребята могли себя реализовать: общались, ходили в походы, лагеря детские», — напомнил Кравцов.
По его словам, все это позволяло пионерам развиваться и общаться.
Кравцов отметил, что в современной России уже есть аналог советской организации — «Движение первых». По его словам, эта площадка уже проявила себя как платформа для самореализации. Также он призвал участников встречи делиться предложениями по развитию детского движения.
Учителя
Сергей Кравцов
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