«Пинали без остановок». Подростки избили сверстника в Алтайском крае и сняли это на видео

Алтайском крае подростки жестоко избили мальчика, который воспитывается в приемной семье. Его мама боится, что дело замнут, а родители хулиганов отделаются незначительными штрафами.

13-летнего мальчика избили 2 июня в алтайском городе Камень-на-Оби. По словам его мамы, подросток пас коз, когда к нему подошла группа незнакомцев. Жестокое избиение они снимали на видео.

«Когда видео закончилось, они его дальше избивали, они не собирались заканчивать. Они его били, били, били в голову. У него все удары в голову. Увидела соседка. Она закричала и выскочила. Они его добивали в прямом смысле. Они его загнали под один забор, потом под другой. Они его пинали без остановок», — рассказала «360» опекун мальчика Елена Кондрашкина.

Потом ребенок вернулся домой, но приемным родителям ничего не сказал. На следующий день они заметили на теле мальчика опухоль, ему было больно от любых прикосновений. Сначала подросток говорил, что ничего страшного не случилось, но потом признался, что его избили и что существует видео.

Оказалось, что подростки учатся в той же школе, что и младший брат избитого мальчика. По словам Кондрашкиной, все они из неблагополучных семей, уже стоят на учете. Она считает, что у ее детей пытались вымогать деньги, а когда не получилось — решили избить.

Денег нет, вот и начали. Да еще что не русский. Вот и начали жестоко избивать. Среди них была девочка, они и перед ней еще. Но могло быть еще хуже. Мало ли, что они бы заставили его делать. Елена Кондрашкина.

Сейчас мальчик в больнице, у него сотрясение мозга. на получение других травм его даже не проверяли. Женщина боится, что его выпишут, а правоохранители так и не подключатся к делу.

Между тем в пресс-службе алтайского управления МВД сообщили, что после избиения подростка начали проверку. Они уже установили личности участников конфликта. Полицейские опрашивают подростков, педагогов и родителей.