Пилоты сняли взлет из Шереметьево в условиях плотного тумана

Пилоты из кабины самолета в аэропорту Шереметьево сняли на видео туман. Он заволок всю взлетно-посадочную полосу. Такая погода держится в московском регионе с вечера 1 ноября.

Сложные погодные условия стали причиной отмены многих рейсов в столичном регионе. По данным РИА «Новости», отменены или задержаны более 100 рейсов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ТАСС, что туман рассеется в 10:00 или 11:00.

«Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы», — сказал он.

Днем столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов, в Московской области будет до +8 градусов.

Густой туман окутал Москву и Московскую область вечером в понедельник, 1 ноября. Жители региона публикуют в соцсетях фото тумана.

В МЧС предупредили, что утром 2 ноября видимость на дорогах не будет превышать 200–700 метров. Водителей попросили быть очень аккуратными и соблюдать дистанцию.