Пилоты поздравили страну с Днем России. Надпись появилась на небе

Пилотажная группа «Первый полет» поздравила всех жителей страны с Днем России. В честь праздника летчики вывели в небе надпись «Мы Россия! Мы вместе!».

Пилоты синхронно выполнили элементы на поршневых самолетах так, что в синем небе появилась четкая белая надпись. Таким образом летчики решили поддержать всех россиян, которые оказались в трудной ситуации из-за коронавируса. Кроме того, профессионалы не забыли о медиках и волонтерах, которые оказались на передовой борьбы с COVID-19.

«12 июня мы вспоминаем историю становления и развития России, которой мы, без сомнения, гордимся. Люди — наше главное достояние. <…> Своей акцией мы хотим показать, что общими усилиями можно достичь многого. День России — это замечательный повод задуматься о том, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности и стать сильнее», — отметил чемпион Европы по высшему пилотажу и руководитель пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов.

«Первый полет» — единственная в России группа пилотов, управляющая поршневыми самолетами. Летчики синхронно выполняют в воздухе элементы, которые требуют предельных возможностей как человека, так и машины.

День России отмечают с 1992 года. Двумя годами ранее в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете России.