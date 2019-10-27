Пилоты из США во время полета смотрели видео со скрытой камеры. Она висела в ванной самолета

Пилотов бюджетной американской авиакомпании поймали на съемках людей в ванной самолета. Камера находилась в душевой, а трансляция велась на iPad, спрятанный в кабине капитана.

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В штате Аризона, США, подали федеральный иск от бортпроводницы авиакомпании Southwest Airlinеs. Речь шла о рейсе 1088 между Питтсбургом и Финиксом, который состоялся еще в 2017 году. Стюардесса утверждала, что ее коллеги снимали людей на скрытую камеру в ванной самолета.

По словам бортпроводницы Рени Штейнэйкер, во время рейса 1088 авиакомпании Southwest Airlines пилот самолета — капитан Тэрри Грэм — попросил 43-летнюю Штейнейкер зайти в кабину, пока он будет мыться. Эта просьба основывалась на правилах полетов авиаперевозчика, так как они обязывают как минимум двум членам экипажа находиться в кабине пилота.

Когда Штейнейкер зашла в кабину, то увидела около сиденья капитана iPad, на экране которого проигрывался стрим из уборной самолета. Женщина увидела капитана Грэма, когда он появился в ванной.

Бортпроводница рассказала о находке помощнику капитана — Райану Расселу. Оказалось, что он был в курсе и попросил женщину не рассказывать никому о скрытой камере. По словам стюардессы, пилоты успели снять саму Штейнейкер в душе и других коллег.

После полета разозленный экипаж рассказал о произошедшем авиакомпании, но руководство призвало не распространяться об этом. «Если это вскроется, станет общественным достоянием — никто, абсолютно никто больше никогда не полетит нашей авиакомпанией», — сказало руководство Штейнейкер и ее коллегам.

После этого Грэм и Рассел продолжили управлять самолетами — они до сих пор являются пилотами и отрицают обвинения. В Southwest Airlines делают то же самое — опровергают, что имела место описанная бортпроводницей ситуация. Утверждают, что в уборных самолетах авиакомпании нет камер.