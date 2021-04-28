Минтранс предложил без суда лишать пилотов свидетельств

Минтранс разработал проект постановления правительства, который наделяет Росавиацию правом без суда приостанавливать действие свидетельств пилотов, авиадиспетчеров и авиатехников сроком до трех лет.

Как сообщила газета «Известия», согласно документу, регулятор сможет временно лишать авиаперсонал свидетельств в случае нарушения федеральных правил использования воздушного пространства России, правил эксплуатации авиатехники, если они привели к происшествию и причинению тяжкого вреда здоровью человека и крупному ущербу.

Как предусматривает проект, при восстановлении документов нужно будет повторно пройти обучение. При этом само обучение на сегодняшний день не дешевое. Так, например, отучиться на пилота стоит от двух до пяти миллионов рублей, отмечено в материале.

В отрасли опасаются, что предложенная редакция постановления может привести к злоупотреблениям чиновников.

Российские аэропорты попросили проработать вопрос открытия коридоров для туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Такую инициативу озвучил Минтранс, но Роспотребнадзор уже выступил против идеи.

Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал это предложение. По его мнению, идея с коридорами все сильно запутает, поскольку один потребуется для вакцинированных, другой будет предназначен для пассажиров с антителами, третий выделят для невакцинированных пассажиров с отрицательными ПЦР-тестами.