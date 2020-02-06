Пилотов стали готовить по-новому после катастрофы в Шереметьево

Пилоты SSJ100 после катастрофы в Шереметьево будут больше тренироваться управлять самолетом вручную. Речь не только о посадке. Тренировки коснутся взлета и набора высоты.

«Мероприятия включают усовершенствования программ подготовки, в частности, применительно к режиму прямого управления. Это касается всех этапов полета, взлета, набора высоты, приземления», — рассказал в интервью телеканалу «Звезда» глава Росавиации Александр Нерадько.

Он добавил, что служебное расследование причин крушения лайнера еще не завершили. Его основная цель — не допустить того, что произошло в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

В пассажирский самолет SSJ100 Москва — Мурманск после взлета попала молния. После этого на борту перестала работать электроника. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Во время экстренной посадки лайнер несколько раз подпрыгнул на ВПП, стойки шасси пробили баки с горючим и SSJ100 вспыхнул. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту лайнера были 78 человек. В июне 2019 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по расследованию катастрофы. Точные причины крушения в нем не назвали.