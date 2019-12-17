Пилотов севшего на грунт Ту-22М3 наградят

Летчиков, которые смогли отвести от населенных пунктов и посадить на грунт Ту-22М3 с отказавшим двигателем, представят к государственным наградам. Происшествие случилось под Астраханью 17 декабря.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны России о представлении летчиков к государственным наградам», — указано в сообщении, распространенном оборонным ведомством страны. Его процитировало РИА «Новости».

Днем 17 декабря в Минобороны подтвердили, что в Астраханской области аварийно сел на грунт из-за отказа двигателя ракетоносец Ту-22М3. Летчики не пострадали. Поскольку самолет был без боекомплекта, разрушений на земле нет.

Как сообщили ранее в оборонном ведомстве, благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и сесть на грунт. Летчики самостоятельно покинули самолет. Сейчас пилоты находятся в аэропорту базирования.