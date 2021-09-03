В России не хватает средств на подготовку коммерческих пилотов. Росавиация попросила у правительства выделить деньги на необходимое оборудование из федерального бюджета на период 2022–2024 годов.

Средств недостаточно и на финансовое обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ агентства.

Вопросом по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко займутся в Минтрансе, Минфине и Росавиации. Приобретать оборудование планируют при поддержке авиакомпаний и за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В пресс-службе Минфина уточнили, что ситуацию рассматривают в рамках формирования законопроекта о бюджете РФ на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов.

По словам источника в одной из авиакомпаний, расходы по закупке тренажеров для образовательных учреждений намерены частично переложить на перевозчиков. Хотя им самим не хватает обучающих аппаратов для действующих пилотов.

Эксперты заметили, что подготовка летчиков является государственной задачей. Тем не менее авиакомпании тоже должны быть заинтересованы в качественном обучении пилотов. Им посоветовали более тесно взаимодействовать с вузами.