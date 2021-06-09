Пилотный проект по внедрению новой оплаты труда в здравоохранении запустят осенью

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Зарплаты с 1 ноября будут рассчитываться с учетом сложности труда, экономического развития региона.

Осенью пилотный проект запустят в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии. Об этом сообщили на сайте правительства России.

«Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчета установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава. Они же подготовят и внесут в правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Нововведения должны устранить проблему с зарплатами медиков и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Пилотный проект продолжится со следующего года, после чего будут определены единые требования к системе оплаты труда для медицинских работников по всей стране.