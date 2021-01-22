Пилотный проект по tax free продлили в России

Пилотный проект по tax free будет действовать в России до конца 2021 года. Постановление об увеличении срока подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года. Такое решение закреплено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении на сайте Кабмина.

В правительстве напомнили, что систему tax free запустили в России в 2018 году. Она позволяет иностранцам вернуть НДС с покупок, сделанных на территории страны. При этом такая возможность не распространяется на туристов из стран Евразийского экономического союза. В это объединение входят сама Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Налог можно вернуть с покупки техники, одежды, ювелирных изделий и других товаров. Под tax free не попадают алкоголь, табак и товары, купленные в Сети. Осенью 2019 года начался эксперимент по переводу tax free в электронный формат. Ранее правительство сообщало, что в Налоговый кодекс планируют внести изменения, касающиеся системы tax free. Проект предполагал рост продаж товаров и туристической индустрии.