Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов начнется в России с 2022 года

Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов проведут в России с 2022 по 2024 годы. В рамках пилота приобрести услугу по комплексной реабилитации и абилитации можно будет с использованием электронного сертификата. Постановление правительства об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов», — сказано в размещенном документе. Фрагмент сообщения процитировало РИА «Новости».

Реализовать пилотный проект, согласно постановлению, указано с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года в двух субъектах Российской Федерации: в Свердловской и Тюменской областях. Также в документе зафиксирована рекомендация регионам оказать помощь по приобретению таких услуг тем, кто находится на территории субъекта, а не только местным жителям.

Проведение организационных мероприятий запланировано до 1 июня 2022 года. Со следующего дня — 2 июня 2022 года — в пилотных регионах начнется непосредственно финансирование и предоставление комплексной реабилитации и абилитация детей.

Продолжительность курса составит 21 день, получить услугу по комплексной реабилитации можно будет либо в полустационарной либо в стационарной форме.

Приобрести услугу в рамках проекта можно в течение года со дня первичного получения ребенком категории «ребенок-инвалид». Цена будет зависеть от формы оказания услуг. При этом отмечается, что максимальная стоимость сертификата — 102,9 тысячи рублей.

В 2022 году в России увеличат размер выплат, которые полагаются семьям с детьми. Власти страны уже приняли ряд документов, влияющих на эти суммы: МРОТ достигнет почти 14 тысяч рублей, а прожиточный минимум должен составить 12 654 рубля. «360» разбирался, на что рассчитывать по детским выплатам.