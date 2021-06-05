facebook_pixel
    05 июня 2021, 11:00

    Пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств запустят в РФ

    Анастасия Калинина

    В России обсуждается вопрос о продаже рецептурных лекарств через интернет-площадки. В некоторых регионах уже запускается пилотный проект. Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

    Пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств запустят в РФ

    «Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», — передало РИА «Новости» ее слова.

    Несколько дней назад губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния подписали соглашение о строительстве второй очереди производства препарата для лечения онкологических заболеваний. Проект начнут реализовывать уже в этом году в особой экономической зоне «Дубна». Проект также создаст городу 240 новых рабочих мест. Тех, у кого не хватает квалификации, ждет обучение. На реализацию будет инвестировано три миллиарда рублей.