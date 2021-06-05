Пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств запустят в РФ

В России обсуждается вопрос о продаже рецептурных лекарств через интернет-площадки. В некоторых регионах уже запускается пилотный проект. Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», — передало РИА «Новости» ее слова.

Несколько дней назад губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния подписали соглашение о строительстве второй очереди производства препарата для лечения онкологических заболеваний. Проект начнут реализовывать уже в этом году в особой экономической зоне «Дубна». Проект также создаст городу 240 новых рабочих мест. Тех, у кого не хватает квалификации, ждет обучение. На реализацию будет инвестировано три миллиарда рублей.