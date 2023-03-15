Общество 15 марта 2023, 15:12 Пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств стартовал в трех регионах России

Читать 360tv в

С 1 марта стартовал пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В Госдуме считают, что подобная инициатива поможет многодетным семьям, пенсионерам и маломобильным жителям.

Реклама

Отмечается, что на дом можно заказать противовирусные, противорвотные, противогрибковые средства. Также для заказа будут доступны лекарства для лечения диабета и астмы. Дистанционно нельзя будет приобрести антидепрессанты, препараты с психотропными веществами и анаболические стероиды.

Реклама