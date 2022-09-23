Общество 23 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Пилотные бизнес-проекты Москвы в скором времени масштабируются на всю страну — Иван Щербаков

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Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что бизнес-проекты, которые сейчас реализуются в Москве, в скором времени масштабируются на всю страну. Об этом написало ИА НСН.

Во время выступления на Всероссийской конференции в сфере закупок «Государственный заказ — двигатель конкуренции» он отметил, что на федеральном уровне уже была принята московская инициатива по десятикратному снижению порога инвестиций по офсетным контрактам.

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«Из дальнейших инициатив: предоставление заказчикам права проводить закупки до 50 миллионов рублей также среди СМП. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении федеральных регуляторов», — сказал Щербаков.

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Он добавил, что в ближайшее время планируется расширить действие офсетов на сферы информационных технологий, производство коммунальной техники, транспорта, стройматериалов и строительного оборудования.

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