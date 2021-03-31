Пилотную партию вакцины «Спутник V» произвели в Бразилии

Бразилия произвела пилотную партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Ее сертификация пройдет в Москве.

Препарат произвела компания BTHEK Biotecnologia, входящая в компанию União Química, которая выступает бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций.

«30 марта посол России Алексей Лабецкий посетил BTHEK Biotecnologia, где только что была произведена опытная партия компонентов вакцины „Спутник V“, которая будет направлена в Москву для сертификации и верификации, в том числе в Институт имени Гамалеи», — сообщили в посольстве России в Бразилии в Facebook.

В посольстве пояснили, что о производстве вакцины на территории Бразилии заговорили в октябре прошлого года.

В Бразилии разрешено использовать две вакцины от коронавируса — китайскую Coronavac и AstraZeneca. Препарат от Pfizer также получил одобрение Anvisa. Его поставки запланированы на апрель.

В Бразилии ситуация с коронавирусом очень тяжелая. В стране выявлено более 12,6 миллиона человек, умерли — более 317 тысяч. Страна находится в тройке мирового рейтинга по количеству заразившихся.