Пилотажные группы устроили авиашоу над Кубинкой. Прямая трансляция

Четыре российских пилотажных группы ВКС России демонстрируют свое мастерство в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «360» ведет онлайн-трансляцию из подмосковной Кубинки.

Авиационное шоу над аэродромом Кубинка началось в 15:30. Планируется, что оно продлится один час.

Опасные трюки, признанные высшим пилотажем мировой авиации, выполняют обладатели множества рекордов. Среди пилотажных групп: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».

Воздушный парад начался с показательных выступлений пилотажной группы Су-35. Следом за ней в небо поднялись ударные вертолеты Ми-28 из группы «Беркуты».

Первая часть парада в московского регионе прошла утром 9 мая. Рекордное по числу участников авиашоу стартовало в столице в 10:20. Воздушные суда собрались в парадный строй в районе Химок. Всего было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

Авиационные парады запланированы в 32 городах.