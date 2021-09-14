Гендиректор «Аэрофлота» обсудил с пилотами уровень зарплат

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов встретился с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в частности развитие маршрутной сети и уровень зарплат.

«14 сентября в офисном центре Аэрофлота в Мелькисарово состоялась плановая встреча генерального директора компании Михаила Полубояринова с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании», — сообщила пресс-служба компании.

Полубояринов также отметил, что условия труда летных и кабинных экипажей остаются в фокусе руководства компании, и являются предметом постоянного контроля. Уже принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября, напомнил гендиректор «Аэрофлота».

Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета.

Сейчас совместно с первичной профсоюзной организацией «Аэрофлота» прорабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей, отметил Полубояринов.

«В ходе дискуссии генеральный директор компании Михаил Полубояринов и исполняющий обязанности летного директора Игорь Бурыкин ответили на вопросы коллег. Ряд вопросов и инициатив, по их словам, требуют дальнейшей проработки и обсуждения», — указано в сообщении.

Менеджмент компании сделал все возможное, чтобы избежать простоя судов и экипажей.

«Так, в 2021 году была реализована экспериментальная программа региональных разлетов. По основным южным направлениям (Анапа, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также в Краснодар) мы перевезли 477 тысяч пассажиров, загрузка составила 80%», — сообщили в авиакомпании.

Там добавили, что программа показала хорошие результаты и будет продолжена. Одним из основных ее результатов стал рост загрузки летных и кабинных экипажей.