Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог
Пилотам, посадившим самолет с Владимиром Путиным на борту в условиях густого тумана, в благодарность подарили вишневый пирог. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, сообщил ТАСС.
Сложная посадка происходила в Бишкеке 28 ноября. Самолет Путина благополучно приземлился. Борт главы Минобороны Сергея Шойгу ушел на запасной аэродром в Алма-Ату.
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По словам Крыловой, в управделами президента родилась традиция — «всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям» дарить вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера.
Пресс-секретарь добавила, что пилоты из летного отряда «Россия» «ювелирно посадили борт №1».
Путин прилетал в Бишкек на саммит ОДКБ. Впоследствии пилоты заявляли, что посадка прошла «без всякого риска для пассажира».