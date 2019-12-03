Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог

Сложная посадка происходила в Бишкеке 28 ноября. Самолет Путина благополучно приземлился. Борт главы Минобороны Сергея Шойгу ушел на запасной аэродром в Алма-Ату.

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По словам Крыловой, в управделами президента родилась традиция — «всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям» дарить вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера.

Пресс-секретарь добавила, что пилоты из летного отряда «Россия» «ювелирно посадили борт №1».

Путин прилетал в Бишкек на саммит ОДКБ. Впоследствии пилоты заявляли, что посадка прошла «без всякого риска для пассажира».