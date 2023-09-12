Общество 12 сентября 2023, 09:09 Пилота «Уральских авиалиний» перепутали с тезкой, который посадил лайнер в поле Пилота Белова ошибочно назвали командиром самолета, севшего в новосибирском поле РИА «Новости»

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Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что это он посадил Airbus A320 в поле Новосибирской области. Мужчина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что за штурвалом был его однофамилец.

«Друзья, коллеги и остальные (журналисты), просьба не беспокоить. Я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!» — заявил он.

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Также пилот «Уральских авиалиний» подтвердил в комментарии РИА «Новости», что журналисты ошибочно опубликовали его фотографии.

Самолет Airbus A320 выполнял полет из Сочи в Омск, но из-за технических неполадок не смог сесть в аэропорту назначения. Лайнер экстренно приземлился в поле Новосибирской области.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Медицинская помощь понадобилась пятерым, уточнили в региональном Минздраве. Следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а Росавиация создала комиссию для расследования случившегося.